Валентин Балахничев: "Ласицкене в сложной обстановке подтвердила высокий класс"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев отметил роль тренера Геннадия Габриляна в победе Марии Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. По его мнению, россиянка будет лидировать в прыжках в высоту в ближайшие годы.

Напомним, в субботу Ласицкене, выступающая в статусе нейтрального спортсмена, завоевала золото мирового первенства, прыгнув на 2,03 метра.

– Победа Ласицкене – большая радость для всей российской легкой атлетики, – цитирует "Р-Спорт" Балахничева. – В этой сложной обстановке, выступая под нейтральным флагом и в отсутствие команды, Маша смогла подтвердить свой высокий класс. Она не проиграла ни одного соревнования в сезоне. Победа с результатом 2,03 над сильными соперницами говорит о том, что Ласицкене является лидером в прыжках в высоту и будет этим лидером в течение нескольких лет.

Тандем Ласицкене с тренером Геннадием Габриляном – умный творческий коллектив. Поздравляю и тренера с этой победой! В первую очередь это его заслуга. Он работает с Марией с самого начала, и он рос вместе с ней. Это хороший пример того, как российские спортсмены должны совершенствоваться в тесном контакте со своим тренером и при поддержке региона и министерства спорта.

Ласицкене стабилизировалась и с точки зрения техники. Ее тренер идет своим путем, предлагая небольшие физические нагрузки, в отличие от многих спортсменок, которые используют штангу. Он использует естественные качества Марии, и это дает эффект. Всегда надо тренировать спортсмена под его качества, а не подгонять его под общую модель.

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