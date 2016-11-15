Валентин Балахничев: "Коэ будет свидетелем по делу о моей апелляции на пожизненное отстранение"

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев отметил, что глава ИААФ Себастьян Коэ будет одним из свидетелей в по его апелляции на пожизненное отстранение от легкой атлетики. Комитет ИААФ по этике принял решение о пожизненной дисквалификации Балахничева, который ранее занимал пост казначея организации.

– Сейчас идет суд в Лозанне, рассматривается мой иск к IAAF. Вчера были заслушаны выступления сторон, – цитирует "Р-Спорт" Балахничева. – Меня представлял Артем Пацев, я слежу за событиями по скайпу. Завтра буду я выступать, в качестве свидетелей нашей стороной приглашены Габриэль Долле и Томас Капдевиль, бывший и нынешний руководители департамента антидопинга и медицины. Они вчера выступали. И Себастьян Коэ как действующий руководитель и бывший вице-президент федерации.

Я его (Коэ) вызвал, он должен быть, должен дать ответ. Меня интересует его роль, потому что она достаточно была освещена в докладе (Ричарда) Паунда и (Ричарда) Макларена, где говорилось о том, что он как вице-президент не мог не знать и должен был вмешаться в вопрос и как-то решить. Но, зная, он остался в стороне и не предпринял никаких действий. В этом его упрекал и (британский) парламент, когда он докладывал о ситуации с допингом, что удивило.

Господин Коэ резко изменил свое отношение к России и принял совершенно неадекватное решение о полном отстранении россиян от участия в Олимпийских играх. Когда его затянули обстоятельства с допуском команды, он не провел необходимое второе заседание совета, чтобы еще раз подтвердить. Он принял решение самостоятельно. Это серьезное нарушение устава и порядка принятия решения. Он должен был повторно собрать совет и принять решение. Тем более что не все были согласны с его решением.

Я не надеюсь, что арбитражный суд, монополист, который себя прекрасно чувствует из-за допинговых скандалов (они рассматриваются только в этом суде), примет решение в мою пользу. Я не сомневаюсь, что мой иск будет отклонен, но я не могу пойти дальше, не пройдя этот арбитраж.