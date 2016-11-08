Валентин Балахничев: "Исинбаева - раскрученная фигура, но мы знаем ее однобоко"

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил, что кандидат на пост главы ВФЛА Елена Исинбаева всем известна как хорошая спортсменка, однако составить мнение о ее способностях к административной работе пока нельзя. Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве. Помимо двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом на пост президента ВФЛА претендуют действующий глава организации Дмитрий Шляхтин и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

– Конечно же Исинбаева более раскрученная фигура, к ней есть интерес, – цитирует "Р-Спорт" Балахничева. – Однако мы знаем Исинбаеву однобоко. Мы знаем ее как очень хорошую спортсменку, публичного человека, эмоциональную личность, что положено такой красивой девушке, как Елена. Я с уважением отношусь к Елене, но совершенно не знаю ее с позиции организатора. Я не знаю, какая команда с ней придет. Ведь это важно. Конечно, она имеет перспективы, но у нее большая загруженность. Я уверен, что помимо избрания в комиссию спортсменов МОК, она получит какие-то дополнительные обязанности в России.

Сильнов – это известный спортсмен, который находился в тени из-за своей серьезной травмы. У Андрея по сравнению с Еленой меньше раскрученность, но больше опыта работы. У него очень неплохое образование, сейчас сотрудничает с МГИМО. Плюс он сейчас является членом законодательного собрания Ростовской области. В этом отношении он имеет преимущество по сравнению с Еленой.