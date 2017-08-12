Валентин Балахничев: "ИААФ рискует жизнями и здоровьем спортсменов из России на ЧМ-2017"

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил что, по его мнению, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) рискует здоровьем и жизнями российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Российский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, поскольку ИААФ приостановила членство ВФЛА, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром.

Как позднее сообщила представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова, Шкуренев снялся с турнира из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра. У Шкуренева на турнире не было врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса.

– Обслуживающий персонал и врач команды – это очень важные люди, – цитирует "Р-Спорт" Балахничева. – Эти люди необходимы для того, чтобы команда выступала успешно во всех отношениях. К сожалению, санкции так далеко зашли, что выступление под нейтральным флагом – это выступление без какого-либо обеспечения. Я считаю, что это превышение полномочий самой ИААФ, которая рискует жизнью и здоровьем спортсменов. Я осуждаю их решение, их решения носят характер нанесения ущерба.

Даже если спортсмен приехал выступать под нейтральным флагом, нормально выступать ему все равно не дают. Это полный нонсенс, это нарушает права человека.