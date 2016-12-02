Вадим Зеличенок: "У Исинбаевой достаточно опыта и навыков, чтобы возглавить ВФЛА"

Бывший исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Вадим Зеличенок считает, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева обладает достаточным опытом и навыками, чтобы возглавить ВФЛА. Выборы президента организации состоятся в Москве 9 декабря.

– Я не разделяю мнение, что у Исинбаевой нет опыта, – приводит "Р-Спорт" слова Зеличенка. – Во-первых, она создала фонд, который, насколько мне известно, работает эффективно. К тому же я делал отзыв на ее диссертацию, и мы с ней общались по поводу ее работы. И мне было видно глубокое знание темы – программы Олимпийских игр и ее совершенствования. Елена за несколько лет выучила два иностранных языка – английский и итальянский, это тоже говорит в ее пользу.

Я помню прекрасно, как в 2006 году я попросил ее выступить с приветствием на конференции тренеров. Она даже читать тогда не могла по-английски. Я сказал ей: "Лена, в твоем статусе ты обязательно должна знать иностранный язык!" И через три года мы оказались в Италии на одних соревнованиях, где она была почетным гостем, и Исинбаева совершенно спокойно говорила и на английском, и на итальянском. То есть она человек обучаемый. Уверен, если она серьезно отнесется к должности президента, а по-другому к ней, наверное, нельзя относиться, то она совершенно спокойно сможет руководить федерацией.