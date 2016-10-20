23:45 20 октября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВАДА выплатит штраф за нарушение презумпции невиновности в отношении экс-советника Диака

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Суд Парижа обвинил ВАДА в нарушении презумпции невиновности в отношении бывшего советника экс-главы ИААФ Ламина Диака Хабиба Сиссе. Последний был арестован во Франции в связи с подозрениями в причастности к коррупционным схемам, используемым Диаком.

Как сообщает L’Equipe, ВАДА и глава независимой комиссии Ричард Паунд оштрафованы судом на 10,5 тысячи евро: 8 тысяч в качестве возмещения морального ущерба и 2,5 тысячи – в качестве судебных издержек. Суд ссылается на доклад комиссии Паунда, которая называла Сиссе "сердцем интриг и незаконным манипуляций, которые проводила ИААФ, пытаясь скрыть нарушения российских спортсменов". Также в докладе Сиссе называли участником заговора с целью вымогательства денег у спортсменов для сокрытия их положительных допинг-тестов. Суд посчитал, что эти обвинения являются нарушением презумпции невиновности.

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