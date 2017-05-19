ВАДА предложит помощь Исинбаевой в деятельности по защите чистых спортсменов

Министр спорта Павел Колобков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено предложить помощь Елене Исинбаевой в деятельности по защите чистых от допинга спортсменов.

Вчера прошел совет учредителей ВАДА, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить четыре условия. Одно из них требует, чтобы Исинбаева до 31 мая покинула пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.

- Я знаю, что ВАДА видит Елену Исинбаеву в новой для нее роли, и готовы в ближайшее время обсудить с ней в Монреале возможные варианты ее будущего в сфере защиты чистых спортсменов, - приводит ТАСС слова Колобкова.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и ВАДА согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.