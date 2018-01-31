ВАДА и Паунд оштрафованы за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе

Апелляционный суд Парижа признал ВАДА и главу независимой комиссии Ричарда Паунда виновным в нарушении презумпции невиновности Хабиба Сиссе, который был советником экс-президента ИААФ Ламина Диака, сообщает AFP. Чиновник проходил одним из подозреваемых по делу о допинговом скандале.
Суд признал, что ВАДА и Паунд обвинили Сиссе в махинациях и коррупции без достаточных доказательств. Организация должна выплатить 8 тысяч долларов штрафа.
Vizioso
Вежливых людей из ВАДА на 8 тыщ постановили штрафануть? Безобразие! Судью на допинг-контроль! Наверняка под мельдонием был:)
01:52
spetrov
...Или в случае с преследованием преступника Родченкова юристы плохие, потому что российские? Одни недоумения.
01:42
spetrov
...Какое отношение имеет Апелляционный суд Парижа, принявший решение в отношении юриста, арестованного во Франции без достаточных на то оснований, к ситуации с судами относительно наших спортсменов, одному Богу известно. Российский суд Родченкова арестовал (если не ошибаюсь), толку-то от этого. Где Россия, где Родченков, где CAS, МОК и WADA, вместе взятые.
01:40
spetrov
...В огороде бузина, в Киеве дядька, знаний и опыта жизненного никакого, но тоже надо слово вставить, как вокруг все плохо у нашего борца за все хорошее. :)
01:16
spetrov
rusfed 2.0 обязательно надо сунуться и какую-то очередную дичь пронести. :)
01:14
spetrov
Цирк! Или первая ласточка. Дальше видно будет.
01:13
shpasic
какая ещё презумпция?
00:56
top220
8 тысяч штрафа? Серьезно? Они от цру и госдепа миллионы получают за махинации и травлю России.
00:08
markovka1488
А че так можно было?!?!
00:01
Felix BARSA
Наши горе юристы, поучитесь как надо драть ВАДА!!!
23:51 31 января
rusfed 2.0
У кого-то есть толковые юристы, а у кого-то - сын-дочка и прочие кумы
23:46 31 января
изсибири
А наши уже тоже подали?
23:45 31 января
NapoliFC
Чего?:) Вы шутите?
23:43 31 января