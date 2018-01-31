ВАДА и Паунд оштрафованы за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе

Апелляционный суд Парижа признал ВАДА и главу независимой комиссии Ричарда Паунда виновным в нарушении презумпции невиновности Хабиба Сиссе, который был советником экс-президента ИААФ Ламина Диака, сообщает AFP. Чиновник проходил одним из подозреваемых по делу о допинговом скандале.

Суд признал, что ВАДА и Паунд обвинили Сиссе в махинациях и коррупции без достаточных доказательств. Организация должна выплатить 8 тысяч долларов штрафа.