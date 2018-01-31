23:27 31 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВАДА и Паунд оштрафованы за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе

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Апелляционный суд Парижа признал ВАДА и главу независимой комиссии Ричарда Паунда виновным в нарушении презумпции невиновности Хабиба Сиссе, который был советником экс-президента ИААФ Ламина Диака, сообщает AFP. Чиновник проходил одним из подозреваемых по делу о допинговом скандале.

Суд признал, что ВАДА и Паунд обвинили Сиссе в махинациях и коррупции без достаточных доказательств. Организация должна выплатить 8 тысяч долларов штрафа.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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Vizioso

Вежливых людей из ВАДА на 8 тыщ постановили штрафануть? Безобразие! Судью на допинг-контроль! Наверняка под мельдонием был:)

01:52

spetrov

...Или в случае с преследованием преступника Родченкова юристы плохие, потому что российские? Одни недоумения.

01:42

spetrov

...Какое отношение имеет Апелляционный суд Парижа, принявший решение в отношении юриста, арестованного во Франции без достаточных на то оснований, к ситуации с судами относительно наших спортсменов, одному Богу известно. Российский суд Родченкова арестовал (если не ошибаюсь), толку-то от этого. Где Россия, где Родченков, где CAS, МОК и WADA, вместе взятые.

01:40

spetrov

...В огороде бузина, в Киеве дядька, знаний и опыта жизненного никакого, но тоже надо слово вставить, как вокруг все плохо у нашего борца за все хорошее. :)

01:16

spetrov

rusfed 2.0 обязательно надо сунуться и какую-то очередную дичь пронести. :)

01:14

spetrov

Цирк! Или первая ласточка. Дальше видно будет.

01:13

shpasic

какая ещё презумпция?

00:56

top220

8 тысяч штрафа? Серьезно? Они от цру и госдепа миллионы получают за махинации и травлю России.

00:08

markovka1488

А че так можно было?!?!

00:01

Felix BARSA

Наши горе юристы, поучитесь как надо драть ВАДА!!!

23:51 31 января

rusfed 2.0

У кого-то есть толковые юристы, а у кого-то - сын-дочка и прочие кумы

23:46 31 января

изсибири

А наши уже тоже подали?

23:45 31 января

NapoliFC

Чего?:) Вы шутите?

23:43 31 января