23:17 12 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В ВФЛА по финансовым причинам будет не пять отделов, а два

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ВФЛА на своем официальном сайте объявила о реформе административного аппарата. В связи со сложной финансовой ситуацией из пяти отделов были сокращены три. Таким образом, теперь аппарат федерации включает в себя два отдела: отдел спортивных программ и организационный.

Главные задачи отдела спортивных программ - проведение соревнований, взаимодействие со сборными командами России. Задачи второго отдела - организация работы по восстановлению ВФЛА в ИААФ, взаимодействие с территориальными федерациями и текущая деятельность.

Напомним, что ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА о допинге в российском спорте.

Дополнительная информация

http://www.rusathletics.com/nov/news.15710.htm

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