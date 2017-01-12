В ВФЛА по финансовым причинам будет не пять отделов, а два

ВФЛА на своем официальном сайте объявила о реформе административного аппарата. В связи со сложной финансовой ситуацией из пяти отделов были сокращены три. Таким образом, теперь аппарат федерации включает в себя два отдела: отдел спортивных программ и организационный.

Главные задачи отдела спортивных программ - проведение соревнований, взаимодействие со сборными командами России. Задачи второго отдела - организация работы по восстановлению ВФЛА в ИААФ, взаимодействие с территориальными федерациями и текущая деятельность.

Напомним, что ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА о допинге в российском спорте.