В ВАДА прокомментировали информацию о массовом употреблении допинга на ЧМ-2011

ВАДА прокомментировало исследование о массовом применении допинга во время чемпионата мира по легкой атлетике и Панарабских играх в 2011 году. Во вторник журнал Sports Medicine опубликовал результаты исследования ученых на тему допинговой проблемы в легкой атлетике. RT отмечает, что исследование проведено по заказу ВАДА и ИААФ. 1203 участника чемпионата мира-2011 и 965 спортсменов, выступавших на Панарабских играх-2011, приняли участие в анонимном опросе. В употреблении запрещенных препаратов на ЧМ-2011 признались 44 процента опрошенных, на Панарабских играх - 57 процентов.

"Исследование Тюбингенского университета представляет собой лишь единичный пример сбора информации, осуществленного с целью оценить степень распространенности допинга в спорте, которая ляжет в основу дальнейшей работы ВАДА. В 2017 году была создана рабочая группа по выявлению распространенности допинга. Ее участники уже дважды собирались, чтобы дать оценку вышеупомянутому и другим исследованиям и получить общее представление о степени распространенности допинга. Работа этой группы является одним из ключевых приоритетов ВАДА на 2017 и 2018 год.

Материалы исследования станут полезным подспорьем для разработки инструментария по оценке степени распространенности допинга в спорте. Получив более совершенное представление о масштабах этой проблемы, мы сможем с большей точностью оценивать успешность программ по выявлению, сдерживанию и предотвращению применения допинга", - приводит RT заявление пресс-службы ВАДА.