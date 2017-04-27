В пул РУСАДА включено 79 российских легкоатлетов

Координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова отметила, что в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включено 79 российских легкоатлетов. Напомним, что лицензия РУСАДА была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по причине несоответствия кодексу организации.

– У нас в пуле РУСАДА 79 спортсменов, в международном – 65, – цитирует ТАСС Иконникову. – Те, кто регулярно по заказу тестирующей организации проходит тестирование. Помимо этого те, кто принимают участие в сборах, также проходят тестирование, внесоревновательный контроль.