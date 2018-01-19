В Красноярске запутались в показаниях по поводу снятия спортсменов на чемпионате СФО

Функционеры от легкой атлетики в Красноярском крае дают противоречивые комментарии относительно допингового скандала в Иркутске. Напомним, на прошлой неделе там состоялся чемпионат Сибирского федерального округа. После приезда допинг-офицера РУСАДА на старт не вышли 36 спортсменов.

По словам Александра Горячева, специалиста по связям с общественностью Академии летних видов спорта, которая курирует в том числе и легкую атлетику в крае, скандал раздули на пустом месте.

Во-первых, четверо спортсменов со сборной Красноярского края. Беляева вообще не выезжала в Иркутск. Она 28 числа получила неспортивную травму, находясь дома. Ей была выдана справка, что она травмировала ногу. Взяли "надергали" непонятно кого из списков. Получается четверо спортсменов. У Аристарховой вирус. Она ехала из Красноярска больной. Поймите, просто так никто со стартов не снимает. Для этого нужно прийти к врачу, который дает заключение. Весь этот материал – это "мыльный пузырь". Безруких бежал на 400 метров, когда были допинг-офицеры. На следующий день он снялся с 800 метров, когда проверка уже закончилась, – приводит Sibnovosti слова Горячева.

Однако в родной для Аристарховой спортшколе "Спутник" неучастие спортсменки прокомментировали иначе – ни о каком вирусе председатель городской федерации легкой атлетики Виктор Ситников не знает.

Что касается Аристарховой, она с 3 января находилась в Иркутске на тренировочном сборе, согласно своему индивидуальному плану подготовки к чемпионату России, который пройдет в феврале. Наталья изначально не планировала выступать на чемпионате сибирского округа, так как является чемпионом России и членом сборной команды России и имеет право участвовать в чемпионате страны без отбора на сибирском округе, – сказал Ситников.

Также отмечается, что Всероссийская федерация легкой атлетики начала внутреннее расследование: запросила у организаторов соревнований официальные документы, были направлены запросы о предоставлении соответствующей информации спортсменам, которые снялись с соревнований, региональным федерациям, министерствам и департаментам по спорту соответствующих регионов.

Скандал в Иркутске. 36 спортсменов снялись, узнав о проверке на допинг. Подробности