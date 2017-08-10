В Ботсване устроят национальный праздник, если на 200-метровке победит Маквала

В Ботсване устроят национальный праздник, если бегун Исаак Маквала завоюет золотую медаль чемпионата мира на дистанции 200 метров, информирует BBC.

​Напомним, что 30-летний спортсмен пробился в полуфинал, пробежав дистанцию в одиночку. Ранее он не смог принять участие в забегах на 200 метров и 400 метров, так как ИААФ запретила ему это делать из-за карантина в связи якобы с инфекцией, которая обнаружена у атлета.

Карантин был снят только после квалификации, поэтому Маквале позволили индивидуально попытаться пробиться в полуфинал. Он преодолел дистанцию за 20,20 секунды. Для квалификации ему необходимо было пробежать быстрее, чем за 20,53 секунды.