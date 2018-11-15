В 2018 году выявлено 23 антидопинговых нарушения российскими легкоатлетами

За 2018 год выявлено 23 нарушения антидопинговых правил российскими легкоатлетами. Об этом антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова заявила на ежегодной конференции РУСАДА, посвященной антидопинговой деятельности.

- Акцент в работе 2018 года был сделан на расширении пулов тестирования, внедрении системы допуска к соревнованиям календаря ВФЛА спортсменов до 18 лет только после прохождения ими онлайн-обучения на сайте РУСАДА, образовательных семинарах, - цитирует официальный сайт ВФЛА Иконникову. - Работа была проведена большая. В этом году у нас выявлено 23 случая нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. Это много, но учитывая количество сданных за этот год проб – около 2000, эта цифра составляет меньше одного процента.