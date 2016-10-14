Усэйн Болт: "Забег на Racers Grand Prix станет моим последним выступлением на родине"

Последним выступлением в карьере девятикратного олимпийского чемпиона, ямайского спринтера Усэйна Болта станет выступление на турнире Racers Grand Prix, который пройдет летом 2017 года на родине спортсмена. Ранее Болт сообщал, что завершит профессиональную карьеру после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет с 5 по 13 августа.

– Да, я определенно завершу карьеру после чемпионата мира-2017, – цитирует Jamaica Gleaner Болта. – Забег на Racers Grand Prix станет моим последним выступлением на родине.

Болт является обладателем девяти золотых олимпийских медалей, которые были завоеваны на трех Олимпиадах (2008, 2012 и 2016 годах) в трех дисциплинах (100, 200 и эстафете 4 по 100 метров). Ямайский спринтер также установил лучшее достижение за всю историю легкой атлетики, став одиннадцатикратным чемпионом мира. Ему принадлежат мировые рекорды в беге на дистанциях 100 и 200 метров (9,58 и 19,19, соответственно).