Усэйн Болт: "О рекордах не думаю. Это позади"

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт не настраивается на новые рекорды в следующем году. Ямайский спринтер готовится выступить на чемпионате мира-2017 в Лондоне на стометровке.

– Да, я планирую выступить только на 100 м, – цитирует AFP Болта. – Так запланировано. Но консультации с тренером еще идут. Он хочет, чтобы я выступил и на 200 м. Однако мне хочется пробежать только стометровку. Думаем сейчас, как построить подготовку.

О мировых рекордах не думаю. Это позади. Просто хочу выступить на чемпионате мира и сделать максимум.