18:06 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Усэйн Болт: "О рекордах не думаю. Это позади"

0
0
0
1

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт не настраивается на новые рекорды в следующем году. Ямайский спринтер готовится выступить на чемпионате мира-2017 в Лондоне на стометровке.

– Да, я планирую выступить только на 100 м, – цитирует AFP Болта. – Так запланировано. Но консультации с тренером еще идут. Он хочет, чтобы я выступил и на 200 м. Однако мне хочется пробежать только стометровку. Думаем сейчас, как построить подготовку.

О мировых рекордах не думаю. Это позади. Просто хочу выступить на чемпионате мира и сделать максимум.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Shvetsov

Вот кто жрет стероиы пачками, как гормоны "братья уильямс".

19:24

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ