17:51 2 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Усэйн Болт не намерен продолжать карьеру в 2018-м году

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Спринтер Усэйн Болт намерен завершить карьеру после чемпионата мира-2017. Болта пригласили на Игры Содружества-2018, однако он ответил отказом.

– Мне нужно будет очень много тренироваться, чтобы подтвердить высокий уровень в следующем году, - приводит Reuters слова восьмикратного олимпийского чемпиона. – Это не произойдет.

Напомним, в прошлом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) из-за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат ямайцев и постановил вернуть награды.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

Вот тут то и надо проверить по полной

18:20 2 февраля

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