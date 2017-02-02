Усэйн Болт не намерен продолжать карьеру в 2018-м году

Спринтер Усэйн Болт намерен завершить карьеру после чемпионата мира-2017. Болта пригласили на Игры Содружества-2018, однако он ответил отказом.

– Мне нужно будет очень много тренироваться, чтобы подтвердить высокий уровень в следующем году, - приводит Reuters слова восьмикратного олимпийского чемпиона. – Это не произойдет.

Напомним, в прошлом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) из-за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат ямайцев и постановил вернуть награды.