Усэйн Болт намерен стать футболистом и будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"

Девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт намерен стать профессиональным футболистом после ухода из легкой атлетики, информирует The Guardian. По словам 30-летнего спортсмена, он уже ведет переговоры на этот счет, а в скором времени в течение нескольких дней будет тренироваться с дортмундской "Боруссией". Ямаец также добавил, что сыграть за "Манчестер Юнайтед", поклонником которого он является, стало бы исполнением его мечты.

– Посмотрим, что из этого выйдет, – отметил Болт. – "Если бы я смог сыграть за "МЮ", это было бы невероятным исполнением мечты.