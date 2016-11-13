02:32 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Усэйн Болт намерен стать футболистом и будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"

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Девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт намерен стать профессиональным футболистом после ухода из легкой атлетики, информирует The Guardian. По словам 30-летнего спортсмена, он уже ведет переговоры на этот счет, а в скором времени в течение нескольких дней будет тренироваться с дортмундской "Боруссией". Ямаец также добавил, что сыграть за "Манчестер Юнайтед", поклонником которого он является, стало бы исполнением его мечты.

Посмотрим, что из этого выйдет, – отметил Болт. – "Если бы я смог сыграть за "МЮ", это было бы невероятным исполнением мечты.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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oze11

Андрей Палыч 1979 А потом и шахматисты попрутся 04:34 /// ))))

04:42

Андрей Палыч 1979

А потом и шахматисты попрутся

04:34

bvb1987

старик уже для проф.футбола

04:00

вперёд Спартак!

Скорее кухарка начнёт управлять государством, чем легкоатлеты научатся играть в футбол!))))))

03:56

vanek00

Он будет выносить от ворот мяч и сам же принимать его у ворот соперника )))))

03:22

knyaz boltconskiy

Какой МЮ?За Зеню играть(бегать) будешь.

03:00

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