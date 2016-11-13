Усэйн Болт намерен стать футболистом и будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"

Девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт намерен стать профессиональным футболистом после ухода из легкой атлетики, информирует The Guardian. По словам 30-летнего спортсмена, он уже ведет переговоры на этот счет, а в скором времени в течение нескольких дней будет тренироваться с дортмундской "Боруссией". Ямаец также добавил, что сыграть за "Манчестер Юнайтед", поклонником которого он является, стало бы исполнением его мечты.
– Посмотрим, что из этого выйдет, – отметил Болт. – "Если бы я смог сыграть за "МЮ", это было бы невероятным исполнением мечты.
oze11
Андрей Палыч 1979 А потом и шахматисты попрутся 04:34 /// ))))
04:42
Андрей Палыч 1979
А потом и шахматисты попрутся
04:34
bvb1987
старик уже для проф.футбола
04:00
вперёд Спартак!
Скорее кухарка начнёт управлять государством, чем легкоатлеты научатся играть в футбол!))))))
03:56
vanek00
Он будет выносить от ворот мяч и сам же принимать его у ворот соперника )))))
03:22
knyaz boltconskiy
Какой МЮ?За Зеню играть(бегать) будешь.
03:00