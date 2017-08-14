Усэйн Болт: "Мне сказали: "Не волнуйся, Мохаммед Али тоже проиграл последний бой"

Ямайский спринтер Усэйн Болт отметил, что неудачное выступление на чемпионате мира в Лондоне не перечеркнет все его достижения в спорте. 8-кратный олимпийские чемпионат заявил, что он уже всем все доказал.

– Не думаю, что один чемпионат мира изменит все, что я делал до этого, – цитирует Insidethegames Болта. – Я помню, как после того, как я не смог добежать до финиша мне сказали: "Не волнуйся, Мохаммед Али тоже проиграл свой последний бой". Я доказывал свою состоятельность из года в год, и тот факт, что я не смог победить на последнем чемпионате мира ничего не изменит.

Напомним, что из-за травмы Болт не смог добежать до финиша во время эстафеты. Сам спортсмен заявил, что это было последнее его выступление.

Болт попрощался с болельщиками. Видео