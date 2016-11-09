Усэйн Болт и Мо Фара претендуют на звание лучшего легкоатлета года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обнародовала финальный список кандидатов на звание лучших легкоатлетов года, информирует пресс-служба организации. У мужчин на награду претендуют девятикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер Усэйн Болт, четырехкратный олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции британец Мо Фара, а также олимпийский чемпион в беге на 400 м южноафриканец Вайде ван Никерк.

Среди женщин за звание лучшей поборются олимпийская чемпионка в беге на 10 тысяч метров эфиопка Алмаз Аяна, двукратная олимпийская чемпионка на 100 и 200 м Элейн Томпсон из Ямайки и польская метательница молота, олимпийская чемпионка Анита Влодарчик.

Победители будут объявлены на специальной церемонии, которая пройдет в Монако 2 декабря.





