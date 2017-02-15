Усэйн Болт: "Хочу играть на уровне Руни"

Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт отметил, что хотел бы попробовать себя в футболе. По словам ямайца, он постарается достичь уровня нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

– В жизни еще много вещей, который я хотел бы сделать. Однако я не имею понятия, куда я иду и что буду делать дальше – цитирует Болта Laureus. – Сейчас же я хочу отдохнуть. Я всегда хотел попробовать себя в футболе. На любом уровне. Хочу проверить, смогу ли я приносить пользу команде. Я все время играю с друзьями в футбол и у меня здорово получается. Не хочу сказать, что смогу стать лучшим футболистом мира. Однако хочу достичь хорошего уровня. Например, как у Уэйна Руни.