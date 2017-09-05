Усэйн Болт: "Думаю, останусь рекордсменом на ближайшие 15 - 20 лет"

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт считает, что его рекорды могут сохраниться в ближайшие 15 - 20 лет. Он также добавил, что молодые спортсмены сейчас думают только о деньгах, а не о достижениях.

Напомним, что Болт является обладателем мировых рекордов на 100 и 200 метров (9,58 и 19,19 секунды соответственно).

– Эра Усэйна Болта, Йохана Блэйка и Джастина Гэтлина – золотое время легкой атлетики, – приводит ESPN слова Болта. – Если бы мои рекорды и могли быть побиты, это случилось бы именно в нашу эру. Думаю, останусь рекордсменом на ближайшие 15 - 20 лет.

Я заметил, что многие молодые спортсмены, как только получат свой первый контракт и начинают получать прибыль, становятся равнодушными. Они просто зарабатывают деньги. И это большая проблема для спорта.