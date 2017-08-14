Усэйн Болт: "Допингеров нужно дисквалифицировать на всю жизнь"

Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что нужно пожизненно дисквалифицировать спортсменов употребляющих допинг. Также спортсмен отметил, что после всех скандалов легкая атлетика возвращается к своему прежнему виду.
– По теме допинга – считаю, что спортсмены должны быть дисквалифицированы на всю жизнь за его употребление, – цитирует Insidethegames Болта. – Если вы обманываете других – вы должны уйти. Сейчас наш спорт возвращается к своему прежнему облику после всех этих скандалов. Мы должны сделать все, чтобы удержать его в хорошем свете.
Я показал, что можно побеждать и без допинга. Надеюсь, молодые спортсмены будут брать с этого пример.
shpasic
есть страна АНА, а есть страна ТИ. ))
14:17
Ivenhoe
Конечно, мое мнение никого не интересует - и это правильно, но мне Болт был даже противен на последнем чемпионате. Да и себе он, наверное, противен. Кроме кривляния, ничего не показал.
14:10
Несвин
легкий атлет из страны АНЫ. А сам то из какой страны будешь, клоун?
14:09
Ivenhoe
Будет прикольно, если про Болта через 10 лет напишут, что он был на допинге, и лишат всего. Как Армстронга.
14:08
Кaраcик
Все профессиональные спортсмены делятся на тех кто уже попался на допинге и на тех, кто еще не попался. Нет абсолютно чистых спортсменов. Все это от лукавого. Правила в допинг контроле можно менять и совершенно не по спортивным признакам. Мельдоний тому пример.
14:08
Gordon
лёгкий атлет из страны АНЫ, Вы уж простите, то Вы истеричный дурак.
13:59
лёгкий атлет из страны АНЫ
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!!!!!!!!! А исчо ИХ тренеров, врачей, руководителей делегаций, руководителей федераций, национальные сборные и ВСЮ допинг--страну целиком!!!! И нечего некоторых ""чистых"" в страну АНА--систов отправлять!!!!!!
13:51