Усэйн Болт: "Допингеров нужно дисквалифицировать на всю жизнь"

Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что нужно пожизненно дисквалифицировать спортсменов употребляющих допинг. Также спортсмен отметил, что после всех скандалов легкая атлетика возвращается к своему прежнему виду.

– По теме допинга – считаю, что спортсмены должны быть дисквалифицированы на всю жизнь за его употребление, – цитирует Insidethegames Болта. – Если вы обманываете других – вы должны уйти. Сейчас наш спорт возвращается к своему прежнему облику после всех этих скандалов. Мы должны сделать все, чтобы удержать его в хорошем свете.

Я показал, что можно побеждать и без допинга. Надеюсь, молодые спортсмены будут брать с этого пример.