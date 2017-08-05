Усэйн Болт: "Буду рад уйти из спорта после чемпионата мира"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал о том, что он принял окончательное решение закончить карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. По его словам, его отец просил спортсмена продолжить выступать.

– Мой папа хочет, чтобы я продолжал, но я буду рад уйти из спорта после чемпионата мира, – цитирует Sporting Event Болта. – Я много сделал за свою карьеру. Я очень доволен тем, что я сделал. Мне пришлось много работать, но я действительно рад тому, что мне пришлось подталкивать себя к собственному развитию.