Умер заслуженный тренер России

После продолжительной болезни на 69-м году жизни скончался заслуженный тренер России Виктор Лысов, сообщает официальный сайт ВФЛА. Он был старшим тренером сборной страны по резерву с 1997 по 2000 год и сыграл важную роль в подготовке команды, победившей на первых Всемирных юношеских играх в Москве в 1998 году. С 2000 по 2008 год работал главным тренером сборной Москвы, а в последние годы трудился специалистом отдела легкой атлетики Центра сборных команд Москвы Москомспорта.

Похоронен Лысов будет 28 сентября.