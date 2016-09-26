14:23 26 сентября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Умер заслуженный тренер России

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После продолжительной болезни на 69-м году жизни скончался заслуженный тренер России Виктор Лысов, сообщает официальный сайт ВФЛА. Он был старшим тренером сборной страны по резерву с 1997 по 2000 год и сыграл важную роль в подготовке команды, победившей на первых Всемирных юношеских играх в Москве в 1998 году. С 2000 по 2008 год работал главным тренером сборной Москвы, а в последние годы трудился специалистом  отдела легкой атлетики Центра сборных команд Москвы Москомспорта. 

Похоронен Лысов будет 28 сентября.

Дополнительная информация

http://www.rusathletics.com/nov/news.15585.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

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