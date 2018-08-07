Украинский атлет поддержал ходоков из России

Украинец Марьян Закальницкий, победивший в ходьбе на 50 км на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, назвал несправедливым недопуск к соревнованиям российских ходоков.

– Мне было бы приятно выступить, побороться и победить со всеми сильнейшими, – отметил Закальницкий. – Все-таки российские спортсмены – лидеры в ходьбе. Хотелось бы проверить свои силы в споре с ними.

Надеюсь, вся эта ситуация с Россией разрешится как можно скорее. Всех нас проверяют на допинг-контроле. Виноват – тебя дисквалифицируют. А у России – очень сильная школа, там техничные ребята. Все, что могу сказать. (Владимир ИВАНОВ)