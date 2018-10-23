Украинская легкоатлетка поддержала Ласицкене

Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) выбирает лучшего спортсмена и спортсменку уходящего года. На официальной странице ИААФ в Инстаграм размещен фотоколлаж девяти кандидаток, среди которых россиянка Мария Ласицкене.

Напомним, что в этом году она выиграла зимний чемпионат мира в Бирмингеме, чемпионат Европы в Берлине и стала победительницей "Бриллиантовой лиги". Самый заплюсованный комментарий – у украинки Ольги Ляховой. Несмотря на непростые отношения между двумя странами, бронзовый призер чемпионата Европы-2018 в беге на 800 м поддержала Ласицкене. Это вызывало у подписчиков исключительно положительную реакцию. (Дмитрий Сомов)