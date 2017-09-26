Украина запретила бегунье Хрипуновой выступать за сборную России

Виктор Демидович, тренер бегуньи Анны Хрипуновой, отметил, что его подопечная не может представлять сборную Россию на международных соревнованиях. Специалист подчеркнул, что на это решение повлиял запрет Федерации атлетики Украины выступать спортсменке под российским флагом.

– Анна получила паспорт гражданки РФ в мае 2014 года, сейчас служит в российской армии, – цитирует ТАСС Демидовича. – Но представлять Россию на международных соревнованиях и выступать на чемпионате страны по решению Федерации легкой атлетики Украины Хрипунова не имеет права. Парадокс какой– то, и мы не знаем, что делать дальше.