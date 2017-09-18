Украина не согласилась на ускоренное оформление гражданства России двум легкоатлетам

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) ответила отказом на просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сократить переходный период и разрешить воспитанникам украинской школы легкой атлетики Анжелике Шевченко и Георгию Быкову, уже получившим гражданство РФ, выступать за Россию.

"Этот вопрос рассматривался на последнем заседании совета Федерации легкой атлетики Украины, и на нем было принято решение, что эти спортсмены должны пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства, - приводит ТАСС сообщение ФЛАУ. - Никаких облегченных вариантов перехода не будет, нужно соблюдать международные правила и три года они должны провести в спортивном карантине после получения российского гражданства".

Бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков переехали в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию. Шевченко вышла замуж за российского бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал в Санкт-Петербург из Донецка.