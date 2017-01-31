Ухов получил травму и может пропустить зимний сезон

Олимпийский чемпион Лондона в прыжках в высоту россиянин Иван Ухов получил травму. Об этом сообщил старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров. По его словам, зимний сезон для спортсмена, возможно, закончен.

Во вторник Ухов, обладающий в нынешнем сезоне результатом 2,35 м, должен был принять участие в Кубке Москвы по прыжкам в высоту, но снялся с соревнований.

- Иван, к сожалению, травмировался. Вряд ли он будет прыгать в этом зимнем сезоне, - цитирует "Р-Спорт" Назарова. - Во всяком случае на "Русской зиме" он не выступит точно. По моей информации, он травмировал стопу в Волгограде. Даже если травма не столь серьезна, с больной стопой все равно прыгать нельзя.