14:31 29 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ухов и Кучина - победители седьмого этапа зимнего тура ВФЛА в прыжках в высоту

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Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов одержал победу в прыжках в высоту на седьмом этапе зимнего тура ВФЛА, который проходил в Волгограде. Ухов одержал победу с результатом 2,28 метра, а второе место поделили Алексей Дмитрик и Дмитрий Семенов – 2,24 метра. У женщин лучшей стала Мария Кучина – 1,95 метра, второе место заняла Светлана Школина (1,88 метра), а замкнула тройку Наталья Аксенова (1,88 метра).

В прыжках с шестом победу одержала Анжелика Сидорова с результатом 4,60 метра. Ангелина Краснова и Ольга Муллина с результатом 4,50 метра стали второй и третьей соответственно. У мужчин в прыжках в длину победил Александр Петров – 7,70. Вторым стал Сергей Полянский (7,59), третьим – Денис Богданов (7,55).

В тройном прыжке у женщин лучший результат показала Виктория Прокопенко – 13,93. Второе место заняла Анна Крылова – 13,65, третье – Наталья Евдокимова (13,59).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

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