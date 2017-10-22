Угарова возобновит карьеру после дисквалификации за допинг

Россиянка Кристина Угарова намерена возобновить карьеру после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Спортменка, специализирующаяся в основном в беге на 1500 метров, была дисквалифицирована на два года, начиная с 7 сентября 2015 года, а также лишена всех наград и призовых за период с 26 июня 2012 года по 25 декабря 2012-го.

- Спорт - моя жизнь, но стимула, к сожалению, нет, - цитирует ТАСС Угарову. - Например, из своих 30 лет 23 я посвятила легкой атлетике, уже в 16 лет вошла в состав сборной страны. Ведь сильный, достойный мирового признания результат - это не только тяжелый, адский, но и неблагодарный труд, забирающий все твои силы, время и здоровье. А взамен, отдав всего себя любимому делу, ты теперь не можешь ни выступать за свою страну, ни нести в руках флаг и, конечно, стоя на пьедестале, ты не услышишь гимн своей страны.

Конечно, я буду бегать - просто потому, что люблю легкую атлетику, но, к сожалению, это безответная любовь