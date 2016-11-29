Угарова намерена опротестовать решение CAS о дисквалификации

Российская легкоатлетка Кристина Угарова хочет оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. CAS дисквалифицировал на 2 года, начиная с 7 сентября 2015 года, спортсменку за несоответствие в биологических паспортах и лишил всех наград и призовых за период с 26 июня по 25 декабря 2012 года.

- Мы выбрали рассмотрение дела с возможностью апелляции, - цитирует ТАСС Угарову. - В связи с этим, скорее всего, будем подавать апелляцию. Я еще не разговаривала с адвокатом. Сейчас мы обсудим нашу позицию, тогда будет ясно, как мы поступим дальше.