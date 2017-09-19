Убийца ходока Иванова был задержан и сознался в содеянном

Полиция задержала подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова, он дал признательные показания, информирует РИА Новости. Неизвестный 15 сентября нанес ножевое ранение 23-летнему Иванову, вступившемуся за девушку. Спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Отмечается, уголовное дело переквалифицировано по статье об убийстве.

- Оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чеченской Республики, по подозрению в совершении преступления, - говорится в сообщении правоохранительных органов. - Он полностью признался в содеянном.

- Произошла трагедия. Коля вечером шел по улице. Какой-то пьяный мужчина приставал к двум девушкам, Коля решил за них заступиться, мужчина пырнул его ножом. Около полутора суток убийцу ловили, но все же поймали. Ведутся следственные действия, - отметила личный тренер спортсмена Татьяна Фролова