У ИААФ нет претензий к работе временного координационного комитета ОКР

У Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) нет претензий к работе временного координационного комитета ОКР по взаимодействию с ВАДА и ИААФ.

– Пока тема легкоатлетов и Всероссийской федерации легкой атлетики не закрыта, – приводит ТАСС слова руководителя юридического комитета ОКР Сергея Шахрая. – Мы должны дать ответ, но претензий у них к нам нет, мы работаем четко и аккуратно.

Напомним, что в России был создан временный координационный комитет ОКР по взаимодействию с ВАДА и ИААФ, который возглавил Геннадий Алешин. В июле Виталий Мутко выразил уверенность, что ВФЛА до конца года восстановят в ИААФ.

9 ноября 2015 года независимая комиссия ВАДА опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства. 13 ноября на основе представленных материалов совет ИААФ подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа ИААФ 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение ИААФ, что не позволило российским легкоатлетам (за исключением Дарьи Клишиной) выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.