Турок Гулиев выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 метров

Победителем чемпионата Европы по легкой атлетике в беге на 200 метров у мужчин стал представитель Турции Рамиль Гулиев. Он является действующим чемпионом мира на этой дистанции.

Турецкий спортсмен азербайджанского происхождения показал результат 19,76 секунды. На втором месте британец Нетанель Митчелл-Блэйк. Бронзу завоевал спортсмен из Швейцарии Алекс Уилсон.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Бег на 200 метров

Мужчины

Финал

1. Рамиль Гулиев (Турция) 19,76

2. Нетанель Митчелл-Блэйк (Великобритания) 20,04

3. Алекс Уилсон (Швейцария) 20,04