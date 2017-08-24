Тренер Завьяловой: "Спортсменка отбыла дисквалификацию и готова к соревнованиям"

Матвей Телятников, тренер бронзового призера Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 800 метров Екатерины Завьяловой, отметил, что у его подопечной большое желание возобновить карьеру после двухлетней дисквалификации. Специалист подчеркнул, что первый старт у россиянки состоится зимой на одном из внутрироссийских соревнований.

– У нее большое желание тренироваться и выступать на тех стартах, к которым она будет допущена, – цитирует ТАСС Телятникова. – Настрой у нее серьезный. Пока можно только предположить, что первый старт у нее состоится этой зимой на одном из внутрироссийских соревнований. Точно можно будет говорить после утверждения календаря, исходя из него и будем выбирать старт, включая зимний чемпионат России.

Напомним, что CAS отстранил Завьялову на два года на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.