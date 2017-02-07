15:41 7 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Тренер Шубенкова: "Статус нейтрального спортсмена – это грамотный шаг"

0
0
0
1

Тренер действующего чемпиона мира в беге на 110 м с/б Сергея Шубенкова Сергей Клевцов высказал свое мнение о восстановлении членства ВФЛА и желании атлетов выступать в статусе нейтральных спортсменов.

– Есть определенные критерии, которые ВФЛА не выполнила. Я не берусь судить, справедливы они или нет. Но международная федерация оперирует именно этим фактом, - отметил Клевцов. - Решение выступать в статусе нейтрального спортсмена родилось не в голове самого атлета. Это процедурный вопрос. Думаю, что ВФЛА все равно хочет как-то выходить из этой ситуации. Пусть пока это точечно. Соревноваться за рубежом – важно для того, чтобы не потерять целое поколение спортсменов. Это грамотный шаг ВФЛА. Я считаю, что это нормально. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

riper

Зарплату тоже у нейтралов проси. Брысь от государственной кормушки!

16:38 7 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ