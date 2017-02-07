Тренер Шубенкова: "Статус нейтрального спортсмена – это грамотный шаг"

Тренер действующего чемпиона мира в беге на 110 м с/б Сергея Шубенкова Сергей Клевцов высказал свое мнение о восстановлении членства ВФЛА и желании атлетов выступать в статусе нейтральных спортсменов.

– Есть определенные критерии, которые ВФЛА не выполнила. Я не берусь судить, справедливы они или нет. Но международная федерация оперирует именно этим фактом, - отметил Клевцов. - Решение выступать в статусе нейтрального спортсмена родилось не в голове самого атлета. Это процедурный вопрос. Думаю, что ВФЛА все равно хочет как-то выходить из этой ситуации. Пусть пока это точечно. Соревноваться за рубежом – важно для того, чтобы не потерять целое поколение спортсменов. Это грамотный шаг ВФЛА. Я считаю, что это нормально. (Любовь КОНЯЕВА)