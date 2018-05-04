Тренер Широбокова: "Снимать со старта чистого спортсмена несправедливо"

Личный тренер российского ходока Сергея Широбокова Екатерина Ежова считает несправедливым решение отстранить спортсмена от участия в чемпионате мира.

Ранее ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе. Причиной стало расследование информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

- Печально, что все так случилось. По моему мнению, сначала нужно было во всем разобраться как положено. Дождаться до конца расследования, а потом уже говорить обо всем публично и принимать серьезные решения, - цитирует ТАСС Ежову. - Но даже если на секунду допустить, что было какое-то общение между Сергеем и Виктором Чегиным, то все равно сомневаться в допинговой чистоте Широбокова у ИААФ нет никаких оснований.

Антидопинговые службы обращают на наших ходоков самое пристальное внимание, все они не по одному разу уже в этом году проходили допинг-тестирования. Снимать со старта чистого спортсмена несправедливо.

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