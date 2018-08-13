Тренер сборной России: "Надеялись, что Иванюк будет бороться за золото чемпионата Европы"

Тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров отметил, что легкоатлет Илья Иванюк мог выиграть золото чемпионата Европы. На турнире в Берлине он завоевал серебро с личным рекордом - 2,31 метра.

- Мы надеялись, что Иванюк будет бороться за самое высокое место, - приводит "Р-Спорт" слова Назарова. - Он очень талантливый парень! У него потрясающее чувство ритма, очень "толкучая" стопа, и он невысокого роста – 181 сантиметр. Он повторил свой личный рекорд и готов был прыгать выше, но немножко не получилось. Мы его давно знаем, он чемпион Европы 2015 года среди молодежи, работаем мы с ним очень плотно, а помогает ему Евгений Петрович Загорулько как старший тренер сборной России по прыжкам.