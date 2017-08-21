Тренер сборной Московской области спас шестилетнего мальчика ценой собственных травм

Главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике Артур Карамян спас шестилетнего ребенка после ЧП, которое произошло 17 августа в Истринском районе Подмосковья, сообщает Sportbox.ru. Сам тренер получил серьезные травмы.

Оставленный без присмотра родителей ребенок едва не врезался на трехколесном веломобиле в электрощит с высоким напряжением. Заметив попавшего в беду мальчика, мастер спорта успел вытащить ребенка до столкновения, однако сам получил травму мениска. Артур Карамян был экстренно госпитализирован.

– Артур Карамян проявил себя как достойный человек. Его спортивные навыки помогли избежать трагедии. Это яркий пример того, как человек жертвует собой, рискует здоровьем, чтобы помочь другим. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на работу, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.