13:07 6 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Тренер сборной Франции: "Я глубоко разочарован победой Гэтлина"

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Тренер французских бегунов Ги Онтанон признался, что его не радует победа американца Джастина Гэтлина на чемпионате мира в Лондоне в беге на сто метров. 35-летний Гэтлин, который ранее имел проблемы с допингом, завоевал третью золотую медаль чемпионатов мира.

– Я глубоко разочарован тем, что Гэтлин оказался на подиуме и стал чемпионом мира после всех его историй с допингом, – цитирует RMC Онтанона. – Надеюсь, что праздника у него не будет по этому поводу. Мы не должны выражать радость по поводу его победы.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Al4em1st88

rad19,лолка,открою тебе тайну,на таком уровне нет чистых спортсменов,просто одних ловят,а других нет)

16:36 6 августа

gruzovik62

Где этот макларен? Мать его! На янки рот не открывает, сукин сын!!

14:36 6 августа

rad19

Весь мир понимает что этот Ганаболик выиграл за счёт допинга , но все молчат....

13:12 6 августа