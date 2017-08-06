Тренер сборной Франции: "Я глубоко разочарован победой Гэтлина"

Тренер французских бегунов Ги Онтанон признался, что его не радует победа американца Джастина Гэтлина на чемпионате мира в Лондоне в беге на сто метров. 35-летний Гэтлин, который ранее имел проблемы с допингом, завоевал третью золотую медаль чемпионатов мира.
– Я глубоко разочарован тем, что Гэтлин оказался на подиуме и стал чемпионом мира после всех его историй с допингом, – цитирует RMC Онтанона. – Надеюсь, что праздника у него не будет по этому поводу. Мы не должны выражать радость по поводу его победы.
Al4em1st88
rad19,лолка,открою тебе тайну,на таком уровне нет чистых спортсменов,просто одних ловят,а других нет)
16:36 6 августа
gruzovik62
Где этот макларен? Мать его! На янки рот не открывает, сукин сын!!
14:36 6 августа
rad19
Весь мир понимает что этот Ганаболик выиграл за счёт допинга , но все молчат....
13:12 6 августа