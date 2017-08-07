Тренер сборной доволен выступлением Муллиной на ЧМ

Тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров остался доволен выступлением Ольги Муллиной в прыжках с шестом на чемпионате мира. Россиянка в финале не смогла преодолеть планку на высоте 4,65 м и заняла восьмое место. Выиграла соревнования с результатом 4,91 м Екатерини Стефаниди из Греции.

- Никакого разочарования от выступления Оли на этом чемпионате мира у меня нет, - цитирует ТАСС Назарова. - Да, она по своему потенциалу может прыгать выше, но в компании таких грозных соперниц сделать это было очень непросто. На этом чемпионате мира Ольга сделала хороший задел на будущее и получила огромный опыт. В Лондоне она выступила достойно.