Тренер российских ходоков не комментирует отстранение россиян от ЧМ

Старший тренер сборной России по спортивной ходьбе Николай Лукашкин отказался комментировать отстранение пятерых россиян от командного чемпионата мира в Китае.

Ранее ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе.

Причиной стало расследование информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

- Без комментариев, - цитирует "Р-Спорт" Лукашкина.

Чемпионат мира по ходьбе пройдет в Тайцане 5-6 мая. Российские спортсмены в связи с дисквалификацией ВФЛА вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

ИААФ отстранила пятерых российских атлетов от участия в чемпионате мира в Китае //

Дмитрий Шляхтин: "Апелляции на решение ИААФ по ходокам не будет" //

Дмитрий Шляхтин: "Факт сотрудничества Чегина с пятью ходоками еще не доказан"