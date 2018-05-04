11:35 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Тренер российских ходоков не комментирует отстранение россиян от ЧМ


Старший тренер сборной России по спортивной ходьбе Николай Лукашкин отказался комментировать отстранение пятерых россиян от командного чемпионата мира в Китае.

 
Виктор ЧЕГИН.Неудержимый. Чегин продолжает топить российский спорт

Ранее ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе.

Причиной стало расследование информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

- Без комментариев, - цитирует "Р-Спорт" Лукашкина.

Чемпионат мира по ходьбе пройдет в Тайцане 5-6 мая. Российские спортсмены в связи с дисквалификацией ВФЛА вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

 

ИААФ отстранила пятерых российских атлетов от участия в чемпионате мира в Китае //
Дмитрий Шляхтин: "Апелляции на решение ИААФ по ходокам не будет" //
Дмитрий Шляхтин: "Факт сотрудничества Чегина с пятью ходоками еще не доказан" 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/athletics/20180504/1136370209.html

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