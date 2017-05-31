Тренер Ребрик: "Вера очень ждала разрешения выступать под нейтральным флагом"

Тренер российской легкоатлетки Веры Ребрик Ярослав Литвинов рассказал, что спортсменка обрадовалась новости о том, что ИААФ разрешила ей выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее организация также допустила к соревнованиям Ксению Аксенову и Веру Рудакову. Ребрик является чемпионкой Европы-2012 в метании копья.

– Это очень радостная для нас новость, которую мы очень ждали! – приводит ТАСС слова Ребрик. - Сегодня у Веры запланирована тренировка, и она, думаю, будет совсем непохожа на предыдущие. Теперь мы будем еще лучше готовиться к чемпионату мира, где постараемся показать максимальный результат.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

ИААФ одобрила заявки трех российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях