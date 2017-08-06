Тренер Ребрик не прилетел на ЧМ из-за отсутствия визы

Личный тренер российской метательницы копья Веры Ребрик Ярослав Литвинов не смог приехать на чемпионат мира в Лондон. По его словам, он все еще не получил британскую визу.

- К большому сожалению, я не могу находиться рядом со своей спортсменкой во время чемпионата мира, - цитирует ТАСС Литвинова. - Дело в том, что я до сих пор не получил британскую въездную визу, документы на получение которой были отправлены еще 20 июля. К ним было приложено мое приглашение от организаторов чемпионата мира, но на него, как я понимаю, никто не обратил внимания.

Теперь мне приходится поддерживать связь с Верой по телефону, я только что с ней разговаривал. У нее пока все в порядке, она опробовала дорожку. Теперь будем ждать сегодняшнего вечера и верить, что ей удастся с хорошим результатом выйти в финал.

Квалификация ЧМ-2017 в метании копья у женщин состоится 6 августа вечером, а медали будут разыграны 8 августа.