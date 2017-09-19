Тренер: "Погибший ходок Иванов был одним из талантливейших спортсменов Москвы"

Тренер Татьяна Фролова отметила, что погибший легкоатлет Николай Иванов был одним из талантливейших спортсменов-ходоков Москвы.

​Неизвестный 15 сентября нанес ножевое ранение 23-летнему Иванову, вступившемуся за девушку. Спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

– Коля был нашей надеждой, одним из талантливейших ходоков-москвичей. Он был очень хороший человек, все его очень любили, – цитирует "Р-Спорт" Фролову. – Он всегда помогал молодежи.

Коля – москвич, мастер спорта. Родился в Калининграде в семье военного моряка, потом они переехали в Москву. К занятиям спортом его приучил Александр Борисович Блохин, учитель физкультуры в московской школе 1909. Потом он передал Колю мне, я с ним работала с декабря 2007 года. Он был у нас серебряным призером юношеского первенства России, бронзовым призером европейского отбора к юношеским Олимпийским играм.

Ему была дана почетная миссия – он участвовал в церемонии получения огня первых Олимпийских юношеских игр. Он отслужил в армии, вернулся, восстановился, в 2014 и 2015 годах становился призером молодежных первенств России в ходьбе на 50 км. В 2016 году уже на взрослом чемпионате занял шестое место в ходьбе на 35 км.