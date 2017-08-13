Тренер Лысенко: "Даниил смог взять серебро ЧМ несмотря на проблемы со здоровьем"

Личный тренер российского прыгуна в высоту Даниила Лысенко Евгений Загорулько отметил, что спортсмен взял серебро чемпионата мира-2017 в Лондоне несмотря на проблемы со здоровьем. Он также подчеркнул, что Лысенко был лишен международных стартов, но в итоге не дрогнул.

Россиянин взял высоту 2,32 метра. Чемпионом мира стал Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,35). Бронзу взял сириец Маджед Газаль (2,29).

– Данил выиграл это серебро "на одной ноге", – приводит ТАСС слова Загорулько. – В квалификации у него сильно сводило ногу, эта же проблема возникала на высоте 2,29 м. Если бы было все в порядке со здоровьем, он смог бы навязать конкуренцию в борьбе за золото катарцу. Даниил – настоящий герой, он получил разрешение выступить на чемпионате мира в последний момент, был лишен международных стартов, но не дрогнул.

Лысенко завоевал серебро чемпионата мира в прыжках в высоту // Серебряный прыжок Лысенко на чемпионате мира. Видео