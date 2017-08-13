Тренер Ласицкене: "В чем успех Марии? В том что она - Мария"

Геннадий Габрилян, личный тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, отметил, что его методика тренировок полностью подходит чемпионке мира. В субботу россиянка завоевала золото турнира в Лондоне с результатом 2,03 метра.

- Сегодня мне вручили золотую медаль, - приводит ТАСС слова Габрилян. - В школе мне не повезло с этим, зато на старости лет стал золотым медалистом. Как мне удалось подвести Машу к таким высотам? Это не является ни для кого из наших тренеров секретом, все тренеры знакомы с моей методикой.

Я очень рад, что моя методика подходит моей ученице, и сегодня тому послесловие. Я горжусь своей ученицей. В чем успех Марии? В том что она - Мария.