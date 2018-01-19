Тренер Клишиной: "Дарья начала готовиться к еще одной главе своей жизни"

Тренер россиянки Дарьи Клишиной Лорен Сигрейв подчеркнул, что спортсменка пропустит предстоящий зимний сезон, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира-2019 и Олимпийским играм-2020. Специалист добавил, что его подопечная готовится к поступлению в университет в США.

– Вскоре после окончания очень удачного летнего сезона мы собрали команду для того, чтобы обсудить подготовку к чемпионату мира 2019 года и Олимпийским играм 2020 года, а также то, как Дарья видит свое будущее вне легкой атлетики, – цитирует ТАСС Сигрейва. – Мы решили пропустить зимний сезон, как это мы уже делали в прошлом. Дарья также нацелилась на обучение в университете США, чтобы начать готовить себя к еще одной главе в ее жизни.

Напомним, что в 2017 году Клишина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне.